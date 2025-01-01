Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Miss Hunters Vertretung

Staffel 2Folge 12
Miss Hunters Vertretung

Miss Hunters VertretungJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 12: Miss Hunters Vertretung

43 Min.

Die Schwester von Miss Hunter, der Lehrerin von Walton's Mountain, braucht dringend Miss Hunters Hilfe. Diese beschließt, eine Weile zu ihrer Schwester zu reisen - doch wer soll in dieser Zeit die Kinder unterrichten? Die Wahl des Elternbeirats fällt auf eine Lehrerin aus New York, Megan Pollard. Megans Vater war ein bekannter Pädagoge, und Megan versucht, seine Theorien voller Idealismus umzusetzen. Doch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ernüchtert sie ...

