Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Blutsbande (1)

WarnerStaffel 3Folge 1vom 21.11.2025
Blutsbande (1)

Blutsbande (1)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 1: Blutsbande (1)

46 Min.Folge vom 21.11.2025

John und Olivia Walton sind mit ihren Kindern und den Großeltern Ester und Sam nicht die einzigen aus dem großen Walton-Clan. Viele weitere Angehörige der Familie wohnen verstreut in den Blue Ridge Mountains, darunter auch Martha Corinne und ihre Familie. Diese wenden sich eines Tages mit der Bitte um Hilfe an John und Olivia: Ein Bauunternehmer will ihnen das Land streitig machen, auf dem sie seit Jahr und Tag leben, und Martha Corinne weiß einfach nicht mehr weiter ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen