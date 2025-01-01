Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Lügenmädchen

WarnerStaffel 3Folge 18
Das Lügenmädchen

Die Waltons

Folge 18: Das Lügenmädchen

43 Min.

Eines Morgens muss John-Boy auf dem Weg ins College einem Mädchen ausweichen, das sich verkehrswidrig verhält, und verursacht dadurch fast einen Unfall. Die Verkehrssünderin setzt ihren Weg ungerührt fort, ohne weiter auf ihn zu achten. Später begegnet er dem Mädchen im Chemieunterricht wieder. Ohne mit der Wimper zu zucken stiehlt sie seine Unterlagen und versucht zu allem Überfluss, einen Jungen, der gerne Zaubertricks macht, als den Schuldigen dastehen zu lassen ...

