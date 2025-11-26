Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Vollblut

Staffel 3Folge 4vom 26.11.2025
Das Vollblut

Das VollblutJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: Das Vollblut

43 Min.Folge vom 26.11.2025

Seit einiger Zeit ist John-Boy nun schon auf dem College, und er arbeitet mit Freude und Wissbegier. Nur eine Sache bereitet ihm Probleme: Carl Jensen, ein Sohn reicher Eltern, behandelt ihn mit äußerster Herablassung. Bei jeder Gelegenheit lässt er ihn spüren, dass er aus einem Elternhaus stammt, in dem kaum Geld vorhanden ist. Doch dafür hat John-Boy andere Werte von zu Hause mitbekommen, die er bei einem Reitturnier einsetzen kann: gesundes Selbstvertrauen und Fairness ...

