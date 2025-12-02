Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Ehrenwort

Staffel 3Folge 8vom 02.12.2025
Das Ehrenwort

Folge 8: Das Ehrenwort

47 Min.Folge vom 02.12.2025

Ein strenger Sittenkodex beherrscht das Leben auf dem College: So muss z. B. jeder Schüler sein Ehrenwort geben, dass er bei Prüfungen nicht abschreibt. Für John-Boy ist dieser betonte Umgang mit dem Wort "Ehre" ein wenig eigenartig; in seiner Familie war ehrenhaftes Verhalten immer selbstverständlich, ohne dass man eigens über den Begriff diskutiert hätte. Als John-Boy einen Klassenkameraden beim Abschreiben beobachtet, widerstrebt es ihm zutiefst, diesen zu melden ...

