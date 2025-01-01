Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der Wettbewerb

WarnerStaffel 4Folge 14
Der Wettbewerb

Der WettbewerbJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 14: Der Wettbewerb

43 Min.

Eine neue Holzfirma hat sich in der Region angesiedelt, und als Ben das Haus verlässt, um sich einen Job zu suchen, findet er schließlich ausgerechnet bei dem Konkurrenzbetrieb "Murdock Holzprodukte" eine Stelle. Er kehrt jedoch in den väterlichen Betrieb zurück, als die Eisenbahngesellschaft einen Auftrag zu vergeben hat, denn nun bekommt "Walton & Söhne" den Konkurrenzdruck von "Murdock Holzprodukte" hautnah zu spüren. John-Boy schlägt eine gewagte Wette vor ...

