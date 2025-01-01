Die Waltons
Folge 3: Der Boxer
48 Min.Ab 6
John braucht dringend Verstärkung im Sägewerk und sucht eine Aushilfe. Es meldet sich ein schwarzer Arbeiter namens James Trevis Clark, ein sehr fleißiger und geschickter Mann, mit dem John äußerst zufrieden ist. Als die Waltons jedoch erfahren, dass er in seiner Freizeit boxt, fürchten sie, dass er einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben könnte. Sie ändern ihre Meinung, als sie erfahren, dass Clark das Preisgeld für den Bau einer Kirche verwenden will ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH