Die Waltons
Folge 25: John-Boy und sein Buch
43 Min.Ab 6
Endlich ist es so weit: Der angehende Schriftsteller John-Boy Walton hat sein erstes Manuskript fertig gestellt und an einen Verlag in New York geschickt. Voller großer Erwartungen beschäftigt er sich in seinen Tagträumen mit der Reaktion der Verleger und seiner künftigen Karriere als Autor - doch wie groß ist seine Enttäuschung, als er auch nach längerer Wartezeit keine Nachricht aus New York erhält. Ungeduldig beschließt er, selbst in die Stadt seiner Träume zu fahren ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH