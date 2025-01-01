Die Waltons
Folge 6: Schrecken in der Nacht
47 Min.Ab 6
Als Ike Godsey eine Halle renoviert, die er für Veranstaltungen vermieten will, schlägt John-Boy seinem Bruder Jason vor, dringend benötigtes Geld durch einen Tanzabend aufzutreiben. Bei der Organisation des Abends fühlen sie sich von einem Spanner beobachtet, können aber nicht ausmachen, wer es ist. In dem kleinen Ort Walton's Mountain fühlt sich bald jeder durch jeden bedroht - bis sich herausstellt, dass der vermeintliche "Spanner" ein stummer Junge ist ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH