Die Waltons

Land in Gefahr

WarnerStaffel 5Folge 9
Die Waltons

Folge 9: Land in Gefahr

47 Min.Ab 6

Weil John-Boy Schwierigkeiten hat, den Kredit für seine Zeitungspresse abzubezahlen, verkauft er - sehr zum Missfallen seines Großvaters - ein Stück Land. Zu spät stellt er fest, dass die Käuferfirma das Land mit einer speziellen Schürfmethode komplett zerstört; der Boden wird hierbei so verändert, dass auf ihm nie wieder etwas wachsen kann. Nun versucht John-Boy mit allen Mitteln, andere Bürger davon abhalten, ihr Land ebenfalls an diese Gesellschaft zu verkaufen ...

