Die Waltons

Das Fest

Staffel 6Folge 15
Das Fest

Die Waltons

Folge 15: Das Fest

44 Min.

Endlich ist es so weit: Nur noch eine einzige Rate ist fällig, und dann ist das Darlehen auf die Sägemühle der Waltons abbezahlt! Dieses Ereignis soll mit einem Picknick gebührend gefeiert werden. Doch dann erfahren sie, dass ein anderes Mitglied der Gemeinde zur gleichen Zeit mit den Banken in Konflikt gerät und dringend finanzielle Unterstützung braucht. Unterdessen spielen die Mädchen für Reverend Buchanan die Heiratsvermittler ...

