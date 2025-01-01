Die Waltons
Folge 18: Musiker
42 Min.Ab 6
Jason überwindet seine Voreingenommenheit und versucht, Jason Foster davon zu überzeugen, gemeinsam mit ihm an einem Vorspielen teilzunehmen. Voller Lampenfieber besuchen sie zusammen das Probespiel ... Elizabeth ist auch in ständiger Aufregung, aber aus einem ganz anderen Grund: Sie hat sich bis über beide Ohren verliebt, und zwar in einen neuen Jungen aus ihrer Klasse ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH