Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Mädchen am Meer

WarnerStaffel 6Folge 5
Das Mädchen am Meer

Das Mädchen am MeerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 5: Das Mädchen am Meer

46 Min.Ab 6

Bei einem Urlaub am Meer lernt die Familie Walton ein junges Mädchen kennen. Lisa stammt aus England und scheint ziemlich verstört. Obwohl, oder gerade weil ihr Land in Gefahr ist - der Zweite Weltkrieg wütet in Europa nach wie vor -, will sie nicht zurückkehren. Jason nimmt sich des Mädchens an und versucht, ihr zu helfen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen