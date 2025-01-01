Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Aus alten Zeiten

WarnerStaffel 7Folge 10
Folge 10: Aus alten Zeiten

42 Min.

Großmutter wird - zum großen Schrecken von Elizabeth - von einem alten Verehrer aufgesucht, der sie endlich einmal wiedersehen will. Unterdessen beschäftigen Jim-Bob ganz andere Dinge: Gemeinsam mit Yancy plant er, aus Alkohol einen Treibstoff herzustellen. Er will Yancy von seiner bisherigen Einnahmequelle, der Schwarzbrennerei, abbringen. Mit der Treibstoff-Produktion soll dieser endlich auf legale Weise zu Geld kommen ...

