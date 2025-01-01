Die Waltons
Folge 18: Der schöne Traum
42 Min.
Miss Emily Baldwin bringt die Zeitabschnitte ihres Lebens ein wenig durcheinander: Sie glaubt, dass der Sohn eines ehemaligen Verehrers, Offizier der Army, dieser Verehrer selbst sei, der zurückgekehrt ist, um ihr erneut den Hof zu machen. Ashley Longworth jr. ist seinem Vater in der Tat wie aus dem Gesicht geschnitten. Emily Baldwins Vater, Richter Baldwin, hatte damals seine Einwilligung zur Heirat von Emily und Ashley verweigert, doch Emily hatte Ashley nie vergessen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH