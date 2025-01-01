Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Gottes Zeit

WarnerStaffel 7Folge 3
Gottes Zeit

Gottes ZeitJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Gottes Zeit

45 Min.

Jim-Bob hat sich heftig in eine Verwandte der Baldwins verliebt und träumt schon von einer gemeinsamen Zukunft. Doch das schöne Mädchen hat ganz andere Dinge als Liebesabenteuer im Kopf: Sie überlegt ernsthaft, ins Kloster zu gehen und den Lebensweg einer Ordensschwester einzuschlagen ... Unterdessen begeht Ben unwissentlich einen schweren Fehler, als er einen neuen Mann für das Sägewerk einstellt. Er merkt nämlich nicht, dass der neue Mitarbeiter Alkoholiker ist ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen