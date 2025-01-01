Die Waltons
Folge 3: Gottes Zeit
45 Min.
Jim-Bob hat sich heftig in eine Verwandte der Baldwins verliebt und träumt schon von einer gemeinsamen Zukunft. Doch das schöne Mädchen hat ganz andere Dinge als Liebesabenteuer im Kopf: Sie überlegt ernsthaft, ins Kloster zu gehen und den Lebensweg einer Ordensschwester einzuschlagen ... Unterdessen begeht Ben unwissentlich einen schweren Fehler, als er einen neuen Mann für das Sägewerk einstellt. Er merkt nämlich nicht, dass der neue Mitarbeiter Alkoholiker ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH