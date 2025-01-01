Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der fremde Gast

Staffel 8Folge 13
Der fremde Gast

Folge 13: Der fremde Gast

43 Min.

Die Familien in Walton's Mountain bereiten sich auf Weihnachten vor - doch da geschehen einige seltsame Dinge im Ort, die sie über den Geist der Weihnacht nachdenken lassen: Es geht um mehr als Familientreffen und Geschenke. Ein deutscher Kriegsgefangener, der aus einem Lager ausgebrochen ist, streift obdachlos durch den Ort und versucht, sich zu verstecken ...

