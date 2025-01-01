Die Waltons
Folge 13: Der fremde Gast
43 Min.
Die Familien in Walton's Mountain bereiten sich auf Weihnachten vor - doch da geschehen einige seltsame Dinge im Ort, die sie über den Geist der Weihnacht nachdenken lassen: Es geht um mehr als Familientreffen und Geschenke. Ein deutscher Kriegsgefangener, der aus einem Lager ausgebrochen ist, streift obdachlos durch den Ort und versucht, sich zu verstecken ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH