Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Die vollkommene Ehefrau

WarnerStaffel 8Folge 14
Die vollkommene Ehefrau

Die vollkommene EhefrauJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 14: Die vollkommene Ehefrau

43 Min.

Cindy, die kurz vor der Entbindung steht, hat sich ein neues Buch mit dem Titel "Die vollkommene Ehefrau" gekauft, von dessen Inhalt sie hellauf begeistert ist. Darin steht unter anderem, dass man jeder Laune des Ehemannes Folge leisten sollte - ein Ratschlag, den Cindy streng befolgen will. Damit gefährdet sie eines Tages das Leben ihres ungeborenen Kindes ... Jeffrey, der seine neue Katze auf den Namen Harold getauft hat, stellt plötzlich fest, dass Harold schwanger ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen