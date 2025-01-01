Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Vorbild

Staffel 8Folge 16
Das Vorbild

Das VorbildJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 16: Das Vorbild

43 Min.Ab 6

Hazel Lamphere ist die neue Lehrerin von Walton's Mountain, von der viele Schüler begeistert sind, besonders Elizabeth. Corabeth will jedoch den umstrittenen Aufklärungsunterricht von Hazel verhindern. Was niemand bei diesen Diskussionen ahnt: Hazel ist todkrank und besitzt eine außergewöhnliche innere Stärke. Von Ben kann man das nicht gerade behaupten, denn er trinkt öfters mal ein Glas zu viel, um seine Angst vor der bevorstehenden Vaterschaft zu bewältigen ...

