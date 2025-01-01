Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Handlungsreisende

WarnerStaffel 8Folge 21
Der Handlungsreisende

Der HandlungsreisendeJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Der Handlungsreisende

43 Min.

Der Handlungsreisende Stanley Perkins kommt nach Walton's Mountain und trifft dort überraschend seine Tanzpartnerin Rose wieder. Rose war die große Liebe seines Lebens, und bald schon macht er ihr einen Heiratsantrag ... Währendessen hat Jim Bob ein ganz anderes Problem: Er will endlich ein eigenes Zimmer haben. Doch das ist bei einer großen Familie wie den Waltons gar nicht so einfach ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen