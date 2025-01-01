Die Waltons
Folge 7: John-Boys Kriegstagebuch
46 Min.Ab 6
John-Boy arbeitet als Kriegsberichterstatter in Europa und berichtet seinen Eltern in regelmäßigen Briefen von den Ereignissen an der Front. Eines Tages erhält die Familie jedoch anstelle seines Briefes ein Telegramm des Kriegsministeriums mit der furchtbaren Nachricht, dass John-Boy vermisst wird. Nichtsdestotrotz will ein Verleger sein Kriegstagebuch veröffentlichen und sucht John und Olivia auf, die ihre Genehmigung dafür erteilen sollen - ein schwerer Gang ...
