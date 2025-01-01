Die Waltons
Folge 10: Das Karussell
47 Min.
Der Tod ihres Vaters erschüttert Cindy tief. In ihrer Trauer steht ihr jedoch ein weiterer Schock bevor, denn im Nachlass ihres Vaters findet sich eine schicksalsträchtige Urkunde. Aus der geht eindeutig hervor, dass Cindy nicht - wie ursprünglich angenommen - seine leibliche Tochter ist, sondern dass sie adoptiert wurde. Nach der ersten Verwirrung versucht Cindy nun mit allen Mitteln, ihre leibliche Mutter ausfindig zu machen und Kontakt zu ihr aufzunehmen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH