Die Waltons

WarnerStaffel 9Folge 2
47 Min.Ab 6

Johns Mitarbeiter Harley Foster soll eine Lieferung außerhalb der Stadt übernehmen. Während er unterwegs ist, muss sich John mit Vorurteilen und Rufschädigung seitens seiner Mitbürger auseinandersetzen: Diese halten nämlich Harley für einen entflohenen Sträfling, der vor einiger Zeit des Mordes angeklagt wurde, aber aus der Haft entkommen konnte. Die Gerüchteküche in Walton's Mountain brodelt - doch John hält es für ausgeschlossen, dass Harley ein Verbrecher ist ...

Warner
