WarnerStaffel 9Folge 21
Folge 21: Die Liebe ist eine Himmelsmacht

47 Min.

In der letzten Zeit fühlt sich Rose gesundheitlich angeschlagen - immer häufiger ist ihr unwohl. Als es immer schlimmer wird, geht sie schließlich zum Arzt und lässt sich untersuchen. Der diagnostiziert eine schwere Herzerkrankung und verordnet ihr absolute Ruhe. Sollte Rose sich jetzt nicht schonen, dann droht ihr ein Herzinfarkt. In ihrem Bemühen, Ruhe und Entspannung zu finden, ist ihr Ex-Verlobter Stanley Perkins jedoch keine große Hilfe ...

