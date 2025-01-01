Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Nostalgie

Staffel 9Folge 22
Nostalgie

NostalgieJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Nostalgie

47 Min.

Es herrscht Party-Stimmung in Walton's Mountain. Die Baldwin-Schwestern bereiten eine große Feier mit allen ihren alten Freundinnen vor. Natürlich schwelgen sie dabei in gemeinsamen Erinnerungen. Sie haben jede Menge Einladungen verschickt, und jetzt warten sie gespannt auf Antworten. Doch sie bekommen keinerlei Reaktionen, niemand will kommen. Aber die Bewohner von Walton's Mountain ersinnen einen liebenswerten Notplan.

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

