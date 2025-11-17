Die Waltons
Folge 22: Eine Geistergeschichte
43 Min.Folge vom 17.11.2025
John-Boy taucht genau im richtigen Moment im Hökerladen von Ike Godsey auf, denn dieser ist gerade recht genervt von den Baldwin-Schwestern. Diese wollen nichts bei Ike kaufen, ehe sie nicht ein so genanntes "Geisterbrett" befragt haben, einen fragwürdigen Gegenstand, der Infos aus dem Jenseits liefern soll. John zeigt großes Interesse an dem Brett, und Ike überredet ihn, es mit nach Hause zu nehmen - er ist damit ein Problem los, doch bei den Waltons geht es daraufhin rund ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH