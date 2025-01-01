Die Waltons
Folge 22: Katey Anne
46 Min.Ab 6
Nach seinem langen Aufenthalt im Lazarett kehrt John-Boy endlich wieder zu seiner Familie nach Waltons Mountain zurück. Doch er hat ein Problem: Nach seinem Flugzeugabsturz hat er große Gedächtnislücken, die ihm schwer zu schaffen machen. Was ist bei dem Flugzeugabsturz genau passiert? Und wer ist Katey Anne? Ike wird währenddessen verhaftet, weil er sich - trotz schriftlicher Aufforderung - nicht bei der Armee gemeldet hat ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH