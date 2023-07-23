Staffel 1Folge 3vom 23.07.2023
Digman!
Folge 3: Die Zehn Gebote
21 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12
Nachdem Rip versehentlich die Zehn Gebote zerstört und die Welt ins Chaos gestürzt hat, machen er und Saltine sich daran, seinen Fehler zu korrigieren - als Quails neuer digitaler Assistent, GAWD, sich auf unerwartete Weise weiterentwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central