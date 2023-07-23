Zum Inhalt springenBarrierefrei
Digman!

Comedy CentralStaffel 1Folge 3vom 23.07.2023
Die Zehn Gebote

Digman!

Folge 3: Die Zehn Gebote

21 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12

Nachdem Rip versehentlich die Zehn Gebote zerstört und die Welt ins Chaos gestürzt hat, machen er und Saltine sich daran, seinen Fehler zu korrigieren - als Quails neuer digitaler Assistent, GAWD, sich auf unerwartete Weise weiterentwickelt.

