Staffel 1Folge 4vom 30.04.2023
The Arky GalaJetzt kostenlos streamen
Digman!
Folge 4: The Arky Gala
21 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Die Archäologen-Gala im Metropolitan ist das größte Event der Branche. Rip und Saltine sind dabei. Sie freuen sich schon darauf. Doch dann wird die Veranstaltung von einer Gruppe überfallen und sie werden als Geiseln genommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Digman!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central