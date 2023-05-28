Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Digman!

Comedy CentralStaffel 1Folge 8vom 28.05.2023
The Grail

The GrailJetzt kostenlos streamen

Digman!

Folge 8: The Grail

21 Min.Folge vom 28.05.2023Ab 12

In der Welt sind Archäologen die größten Popstars. Der sehr von sich selbst überzeugte Rip Digman arbeitet mit seinem Team beständig an seinem eigenen Vermächtnis, nachdem er jahrelang in der Versenkung verschwunden war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Digman!
Comedy Central

Digman!

Alle 1 Staffeln und Folgen