Staffel 1Folge 8vom 28.05.2023
Folge 8: The Grail
21 Min.Folge vom 28.05.2023Ab 12
In der Welt sind Archäologen die größten Popstars. Der sehr von sich selbst überzeugte Rip Digman arbeitet mit seinem Team beständig an seinem eigenen Vermächtnis, nachdem er jahrelang in der Versenkung verschwunden war.
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central