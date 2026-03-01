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DIY-Makeover übers Wochenende

Endlich ein edles Esszimmer

HGTVFolge vom 01.03.2026
Endlich ein edles Esszimmer

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 01.03.2026: Endlich ein edles Esszimmer

23 Min.Folge vom 01.03.2026

Ein junges, viel beschäftigtes Paar möchte in seinem neuen Zuhause Platz für gemeinsame Mahlzeiten und Familienzeit schaffen. Jenni Yolo entwirft ein klassisches, formelles Esszimmer, das sowohl für den Alltag mit zwei kleinen Kindern als auch für große Runden mit Familie und Freund:innen funktioniert.

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