Staffel 1Folge 4vom 04.09.2025
Folge 4: Gute, schlechte und verrückte Ärzte und Büroleben 101
24 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Jokah Tululu und Marcel Mann reagieren auf die komischsten Werbespots der Welt. Egal ob lustig, ernst, unheimlich oder einfach nur schräg. Es gibt nur eine Regel: Don't Skip!
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central