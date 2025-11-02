Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Doppelpass Live

Sport1Staffel 2025Folge 12vom 02.11.2025
Doppelpass vom 2. November

Doppelpass vom 2. NovemberJetzt kostenlos streamen

Doppelpass Live

Folge 12: Doppelpass vom 2. November

116 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet die Show die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Doppelpass Live
Sport1

Doppelpass Live

Alle 1 Staffeln und Folgen