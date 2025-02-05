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DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 05.02.2025
Der magische Alebrije-Baum / Eine köstliche Abkühlung

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DORA

Folge 3: Der magische Alebrije-Baum / Eine köstliche Abkühlung

22 Min.Folge vom 05.02.2025

Dora wird von Ale um Hilfe gebeten, denn der Alebrije-Baum verwelkt und braucht Regenbogenwasser. An einem besonders heißen Tag im Sommer wollen alle Eis haben, doch Val's Eiswagen steckt fest. Dora muss ihr helfen, Eis an alle zu bringen.

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