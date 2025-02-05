Staffel 1Folge 3vom 05.02.2025
Der magische Alebrije-Baum / Eine köstliche AbkühlungJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 3: Der magische Alebrije-Baum / Eine köstliche Abkühlung
22 Min.Folge vom 05.02.2025
Dora wird von Ale um Hilfe gebeten, denn der Alebrije-Baum verwelkt und braucht Regenbogenwasser. An einem besonders heißen Tag im Sommer wollen alle Eis haben, doch Val's Eiswagen steckt fest. Dora muss ihr helfen, Eis an alle zu bringen.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon