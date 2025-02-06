Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 06.02.2025
Das große rote Huhn / Das rätselhafte Geschenk

Folge 4: Das große rote Huhn / Das rätselhafte Geschenk

22 Min.Folge vom 06.02.2025

Dora und Boots müssen das große rote Huhn aufwecken, bevor es über einen Wasserfall treibt! // Dora und ihre Freunde müssen eine Reihe von Rätseln und Problemen lösen, um ein geheimnisvolles Geschenk zu öffnen.

