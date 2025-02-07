Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 07.02.2025
Abenteuerlicher Freunde-Jahrestag / Swipers Überraschungsparty

Abenteuerlicher Freunde-Jahrestag / Swipers ÜberraschungspartyJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 5: Abenteuerlicher Freunde-Jahrestag / Swipers Überraschungsparty

22 Min.Folge vom 07.02.2025

Boots und Dora wollen Isa ein Freundschaftsgeschenk bringen - einen Blumentopf, den Boots selbst bemalt hat! // Dora und ihre Freunde schmeißen eine Überraschungsparty für Swipers Geburtstag, und er versucht, sein eigenes Geschenk zu stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 1 Staffeln und Folgen