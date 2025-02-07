Staffel 1Folge 5vom 07.02.2025
Folge 5: Abenteuerlicher Freunde-Jahrestag / Swipers Überraschungsparty
22 Min.Folge vom 07.02.2025
Boots und Dora wollen Isa ein Freundschaftsgeschenk bringen - einen Blumentopf, den Boots selbst bemalt hat! // Dora und ihre Freunde schmeißen eine Überraschungsparty für Swipers Geburtstag, und er versucht, sein eigenes Geschenk zu stehlen.
DORA
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon