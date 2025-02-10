Staffel 1Folge 6vom 10.02.2025
Der kleine Axolotl / Das Seifenblasen-MalheurJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 6: Der kleine Axolotl / Das Seifenblasen-Malheur
22 Min.Folge vom 10.02.2025
Dora und Boots finden ein Axolotl-Baby und müssen es heimbringen, doch es läuft immer weg. Das Große Rote Huhn steckt in einer großen Blase fest und steuert auf einen Vulkan zu. Deshalb muss Dora ihn unbedingt retten, bevor es verletzt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon