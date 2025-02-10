Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 10.02.2025
Der kleine Axolotl / Das Seifenblasen-Malheur

Der kleine Axolotl / Das Seifenblasen-MalheurJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 6: Der kleine Axolotl / Das Seifenblasen-Malheur

22 Min.Folge vom 10.02.2025

Dora und Boots finden ein Axolotl-Baby und müssen es heimbringen, doch es läuft immer weg. Das Große Rote Huhn steckt in einer großen Blase fest und steuert auf einen Vulkan zu. Deshalb muss Dora ihn unbedingt retten, bevor es verletzt wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 1 Staffeln und Folgen