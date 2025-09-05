Staffel 2Folge 11vom 05.09.2025
Folge 11: Das Große Grandma-Wettkochen / Wo ist Map?
22 Min.Folge vom 05.09.2025
Nachdem die Tauben Abuelas Mais aufgefressen haben, machen sich Dora und Boots auf die Suche nach neuen Zutaten für den großen Abuela-Kochwettbewerb. Dora, Boots und Backpack spielen ein abenteuerliches Versteckspiel, um Map zu finden.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon