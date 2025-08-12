Staffel 2Folge 13vom 12.08.2025
Die Schatzkarte / Das Familien-Erinnerungs-KästchenJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 13: Die Schatzkarte / Das Familien-Erinnerungs-Kästchen
22 Min.Folge vom 12.08.2025
Dora, Boots und Map helfen Uncle Treasure, seine Schatz-Aufspürer zu finden und wieder eine Schatzkarte zu werden. // Dora und Boots untersuchen einen geheimnisvollen Schlüssel, um mehr über Doras Ururgroßmutter, die erste Forscherin, zu erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon