Staffel 2Folge 8vom 07.08.2025
Blumen-Sitten ist nicht einfach / Andrea, das Alebrije-Mädchen
DORA
Folge 8: Blumen-Sitten ist nicht einfach / Andrea, das Alebrije-Mädchen
22 Min.Folge vom 07.08.2025
Dora und Boots kümmern sich um die Blumenkinder, damit Isa an einer königlichen Teeparty teilnehmen kann. Und Dora und Boots helfen Andrea, ein magisches Blatt zu finden, damit sie ihre magischen Kräfte erhält und sich um den Regenwald kümmern kann.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon