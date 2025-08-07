Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 07.08.2025
Blumen-Sitten ist nicht einfach / Andrea, das Alebrije-Mädchen

Blumen-Sitten ist nicht einfach / Andrea, das Alebrije-MädchenJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 8: Blumen-Sitten ist nicht einfach / Andrea, das Alebrije-Mädchen

22 Min.Folge vom 07.08.2025

Dora und Boots kümmern sich um die Blumenkinder, damit Isa an einer königlichen Teeparty teilnehmen kann. Und Dora und Boots helfen Andrea, ein magisches Blatt zu finden, damit sie ihre magischen Kräfte erhält und sich um den Regenwald kümmern kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 1 Staffeln und Folgen