NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 03.09.2025
Das Regenwald-Rennen / Gackernder Geburtstag

Folge 9: Das Regenwald-Rennen / Gackernder Geburtstag

22 Min.Folge vom 03.09.2025

Dora und Boots nehmen mit ihrem Kastenwagen am Regenwaldrennen teil und treten dabei gegen die Krokodile an. Darüber hinaus verteilen die beiden rechtzeitig zur Geburtstagsparty des großen roten Huhns heimlich Einladungen an all ihre Freunde.

Nickelodeon

