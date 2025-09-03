Staffel 2Folge 9vom 03.09.2025
DORA
Folge 9: Das Regenwald-Rennen / Gackernder Geburtstag
22 Min.Folge vom 03.09.2025
Dora und Boots nehmen mit ihrem Kastenwagen am Regenwaldrennen teil und treten dabei gegen die Krokodile an. Darüber hinaus verteilen die beiden rechtzeitig zur Geburtstagsparty des großen roten Huhns heimlich Einladungen an all ihre Freunde.
DORA
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon