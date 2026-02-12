Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 3Folge 4vom 12.02.2026
Sing with us / Zeig-uns-was-Tag

22 Min.Folge vom 12.02.2026

Dora und Boots helfen Benny, das nötige Selbstbewusstsein zu finden, um bei der "Sing with me"-Show zu singen. Dora hilft Boots, eine ganz besondere Herzbanane zu finden, die er allen beim Zeig-uns-was-Tag präsentieren kann.

