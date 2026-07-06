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DORA

NickelodeonStaffel 4Folge 1vom 06.07.2026
Backpacks Anhänger / Boots Bananen-Schmusedecke

Backpacks Anhänger / Boots Bananen-SchmusedeckeJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 1: Backpacks Anhänger / Boots Bananen-Schmusedecke

22 Min.Folge vom 06.07.2026

Dora und Boots begeben sich mit Backpack auf die Suche nach ihrem verschwundenen Anhänger. Zudem steht eine Pyjamaparty an, für die Boots seine Bananen-Decke dringend benötigt. Dora hilft ihm, das geliebte Stück rechtzeitig wiederzufinden.

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