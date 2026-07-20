Staffel 4Folge 11vom 20.07.2026
Übung macht den Meister / Sweets erster SchultagJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 11: Übung macht den Meister / Sweets erster Schultag
22 Min.Folge vom 20.07.2026
Dora und Boots helfen Benny dabei, einen neuen Spielzug für die Volleyball-Meisterschaften zu üben! Dora und Boots treffen den Drachen Dulce vor ihrem ersten Schultag und erklären ihr, dass Unterschiede uns alle einzigartig und großartig machen.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-4: Nickelodeon Germany