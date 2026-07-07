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DORA

NickelodeonStaffel 4Folge 2vom 07.07.2026
Der Große Sandburgen-Wettbewerb / Alles ist möglich

Der Große Sandburgen-Wettbewerb / Alles ist möglichJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 2: Der Große Sandburgen-Wettbewerb / Alles ist möglich

22 Min.Folge vom 07.07.2026

Dora erfüllt ihrem Freund Mito, dem Yeti, einen Traum und zeigt ihm den Strand. Dort siegt er prompt beim Sandburgen­wettbewerb. Zudem wird es sportlich, denn Dora bringt der Schlange Selena bei, wie man richtig Fahrrad fährt.

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