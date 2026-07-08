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DORA

NickelodeonStaffel 4Folge 3vom 08.07.2026
Kapitänin Dora / Bruno und die Bunny Boyz

Kapitänin Dora / Bruno und die Bunny BoyzJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 3: Kapitänin Dora / Bruno und die Bunny Boyz

22 Min.Folge vom 08.07.2026

Dora und Boots suchen das Schiff der Piratenschweinchen und retten es vor dem Kraken. Dora und Boots helfen dem Häschen Bruno, seinen eigenen Tanzstil zu finden, um bei der Show seiner Lieblingsband, den Bunny Boyz, zu glänzen.

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