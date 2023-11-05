Carols Weg zum nächsten DateJetzt kostenlos streamen
Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft
Folge vom 05.11.2023: Carols Weg zum nächsten Date
Folge vom 05.11.2023
Zysten sind in Carols Familie keine Seltenheit, doch die junge Frau hat es besonders hart getroffen: Ihre riesige, schmerzhafte Wucherung am Hinterkopf belastet Carol so sehr, dass sie sich auf kein Date traut. Alfie leidet unter extremer Akne auf dem Rücken und der Brust, die bei dem 19-Jährigen schlimme Narben hinterlassen hat. Nach seiner Behandlung gegen Prostatakrebs gibt die große Beule an Bills Hals Anlass zur Sorge. Und Laura hat seit über zehn Jahren einen seltsamen, rauen Fleck im Gesicht, der nicht diagnostiziert werden konnte. Kann Dr. Emma ihr und den anderen Patient:innen helfen?
