Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft
Folge vom 22.10.2023: Tumore an den Nervenbahnen
44 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12
Klaire hat seit 20 Jahren einen seltsamen Knoten in der Leistengegend, der schon operativ entfernt wurde, aber wieder nachgewachsen ist. Dr. Emma hält die Wucherung für besorgniserregend und schickt ihre Patientin umgehend zur Kernspintomographie, bevor sie weitere Schritte unternimmt. Tracy leidet dermaßen unter krankhaftem Schwitzen, dass ihr der Schweiß nur so aus den Poren strömt. Ciarans Oberkörper ist von zahlreichen Beulen bedeckt, so dass sie ihr Selbstbewusstsein verloren hat und sich auf kein Date traut. Und Chris ist nach jahrzehntelanger Psoriasis depressiv geworden und lebt fast wie ein Einsiedler.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Gesundheit
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.