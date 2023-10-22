Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft

Tumore an den Nervenbahnen

TLCFolge vom 22.10.2023
Tumore an den Nervenbahnen

Tumore an den NervenbahnenJetzt kostenlos streamen

Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft

Folge vom 22.10.2023: Tumore an den Nervenbahnen

44 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12

Klaire hat seit 20 Jahren einen seltsamen Knoten in der Leistengegend, der schon operativ entfernt wurde, aber wieder nachgewachsen ist. Dr. Emma hält die Wucherung für besorgniserregend und schickt ihre Patientin umgehend zur Kernspintomographie, bevor sie weitere Schritte unternimmt. Tracy leidet dermaßen unter krankhaftem Schwitzen, dass ihr der Schweiß nur so aus den Poren strömt. Ciarans Oberkörper ist von zahlreichen Beulen bedeckt, so dass sie ihr Selbstbewusstsein verloren hat und sich auf kein Date traut. Und Chris ist nach jahrzehntelanger Psoriasis depressiv geworden und lebt fast wie ein Einsiedler.

Alle verfügbaren Folgen