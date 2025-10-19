Hilfe! Ich verliere meine HaareJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.10.2025: Hilfe! Ich verliere meine Haare
In dieser Folge dreht sich alles um Haarprobleme. Dr. Emma behandelt die verzweifelte Ashleigh, die unter Alopecia leidet und in den vergangenen Jahren sämtliche Haare am Kopf und Körper verloren hat. Doch nun stellt ihr die Dermatologin eine bahnbrechende Behandlungsmethode in Aussicht. Die 17-jährige Serena ist so verzweifelt über die übermäßige Behaarung in ihrem Gesicht, dass sie sich weigert, das Haus zu verlassen. Emma setzt auf Lasertherapie und Hormone, um ihrer Patientin neues Selbstvertrauen zu geben. Und Ross leidet seit 20 Jahren an entzündlichen Haarfollikeln, die ihm das Leben zur Hölle machen.
