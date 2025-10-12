Dr. Emma - Hautärztin aus Leidenschaft
Folge vom 12.10.2025: Die widerspenstige Warze
44 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
In dieser Episode begegnet Dr. Emma drei besonders schweren Fällen: Patientin Hester leidet seit Jahren unter diskoidem Lupus, einer Autoimmunerkrankung, durch die ihr Gesicht rissig und stark entzündet ist. Mit Medikamenten, Laserbehandlungen und Spezial-Make-up soll sie neues Selbstvertrauen gewinnen. Andie kämpft mit einer Warze am Fuß, die seit über zehn Jahren jeden Schritt zur Qual macht – bis Dr. Emma sie endlich entfernt. Und Liane wird von einer mysteriösen Hauterkrankung geplagt, der sich immer weiter ausbreitet. Endlich erhält sie eine Diagnose und Hoffnung auf Heilung.
